Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta orman yangını
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Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta orman yangını

09.10.2020 20:15 | Son Güncelleme: 09.10.2020 20:18
Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta orman yangını

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Ayşe Pınarı Musalar mevkisinde kırsaldan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye yangın söndürme ekibi, arazöz, su tankı, dozer ve greyder yönlendirildi.

Yangında şu ana kadar 10 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangını söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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