Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta limonata satan çocuklar elde ettikleri geliri yangın mağdurlarına yollayacak
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Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta limonata satan çocuklar elde ettikleri geliri yangın mağdurlarına yollayacak

Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta limonata satan çocuklar elde ettikleri geliri yangın mağdurlarına yollayacak
Anadolu Ajansı / Sinan Doruk - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki kuzen, evlerinin önünde açtıkları limonata tezgahından elde ettikleri geliri, Manavgat'taki yangın mağduru ailelere yollayacak.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki kuzen, evlerinin önünde açtıkları limonata tezgahından elde ettikleri geliri, Manavgat'taki yangın mağduru ailelere yollayacak.

Afşinbey Mahallesi'nde yaşayan Göktürk Bera Selimoğlu (11), Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşanan yangınlarla ilgili izlediği haberlerin ardından Ecrin Gül Dinç (13) ile evlerinin önünde limonata tezgahı açmaya karar verdi.

Konuyla ilgili ailelerinden destek alan çocuklar, açtıkları tezgahta, evde yapılan limonataları satışa sundu.

Selimoğlu, AA muhabirine, elde ettikleri geliri, Antalya'nın Manavgat ilçesinde evleri yangında zarar gören vatandaşlara göndereceklerini belirtti.

Haberleri izlediğinde yangın mağdurlarının kendisini çok etkilediğini ve üzüldüğünü anlatan Selimoğlu, "Orada mağdur olan ailelere, yangında yanan canlıların durumuna çok üzüldüm. Evde boş boş oturmamın doğru olmayacağını ve bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Limonata satmak aklıma geldi ve bunu da ailem ile paylaştım. Fikrime ailem de destek oldu." diye konuştu.

Şimdiye kadar yaklaşık 300 lira kazandıklarını aktaran Selimoğlu, bir süre daha satış yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Selimoğlu'nun dedesi Erdoğan Dinç de torunlarının yangın bölgesinde vatandaşlara destek olmak için seferber olduğunu söyledi.

Torunlarıyla gurur duyduğunu belirten Dinç, "Göktürk, haberlerde mağdur olan insanları ve hayvanların telef olduğunu gördü. Dayanamadı. Zaten duygu yüklü bir çocuk. 'Yangında mağdur olan vatandaşlara nasıl yardımcı olabilirim' diye bize soruyordu. Daha sonra 'limonata yaparsanız ben satarım ve kazandığım parayı oraya gönderirim' dedi. Tamamen Göktürk'ün fikri, bizler sadece destek olduk." ifadesini kullandı.

Antalya'da yaşayan ve yaz tatili için Afşin'e gelen Ecrin Gül Dinç de kuzeni Göktürk Bera Selimoğlu'na limonata satışlarında destek verdiğini kaydetti.

Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta limonata satan çocuklar elde ettikleri geliri yangın mağdurlarına yollayacak
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta limonata satan çocuklar elde ettikleri geliri yangın mağdurlarına yollayacak
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta limonata satan çocuklar elde ettikleri geliri yangın mağdurlarına yollayacak
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta limonata satan çocuklar elde ettikleri geliri yangın mağdurlarına yollayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

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