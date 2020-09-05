Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta Kovid-19 nedeniyle denize gidemeyen aile, terasa çocuklar için havuz yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta Kovid-19 nedeniyle denize gidemeyen aile, terasa çocuklar için havuz yaptı

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki bir aile, sıcak havadan bunalan çocukları için evlerinin terasına havuz yaptı.

Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta Kovid-19 nedeniyle denize gidemeyen aile, terasa çocuklar için havuz yaptı
05.09.2020 12:13 | Son Güncelleme: 05.09.2020 12:17

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki bir aile, sıcak havadan bunalan çocukları için evlerinin terasına havuz yaptı.

Yenimahalle'de yaşayan Murat-Gülseren Menendiz çifti, sıcak havaların hakim olduğu ilçede 4 çocuğunun eğlenerek serinlemeleri için 3 katlı evlerinin terasına tuğlaları dizerek havuz yaptı.

Baba Murat Menendiz, AA muhabirine, her yıl düzenli olarak çocuklarını denize götürdüklerini ancak bu yaz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tatil yapamadıklarını söyledi.

Evlerinin terasına tuğlaları örerek havuz yaptıklarını ifade eden Menendiz, "Eşimle havaların sıcak olması nedeniyle çocukların serinlemesi amacıyla böyle bir havuz yaptık. Gece yaptığımız havuzu sabah su ile doldurup sürpriz olsun diye çocuklara gösterdik ve çok mutlu oldular. Günün belirli saatlerinde eşimle çocukların yanında durarak çocukların havuz keyfi yaşamalarını ve serinlemelerini sağlıyoruz." dedi.

Çocuklarının havuzla mutlu olduklarını ve keyif aldıklarını aktaran Menendiz, "Havuzun suyunu günlük olarak değiştirip hijyen kurallarına da uyarak serinlemelerini ve havuzda zaman geçirmelerini sağlıyoruz." diye konuştu.

Çocuklardan Deniz Can ise "Deniz güzel ama bu havuz da çok güzel. Annem ve babam yanımızda duruyor, biz de günlük 1-2 saat serinliyoruz." ifadesini kullandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Faik Öztrak Mansur Yavaş Meral Akşener
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Okan Bayülgen Tayanç Ayaydın
Spor Erkan Kamat Eddie Newton Burak Yılmaz Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kaza Ankara Antalya Sakarya
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta Kovid-19 nedeniyle denize gidemeyen aile, terasa çocuklar için havuz yaptı - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 12:23:47. #1.14#
title