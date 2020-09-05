Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta Kovid-19 nedeniyle denize gidemeyen aile, terasa çocuklar için havuz yaptı Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki bir aile, sıcak havadan bunalan çocukları için evlerinin terasına havuz yaptı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki bir aile, sıcak havadan bunalan çocukları için evlerinin terasına havuz yaptı.

Yenimahalle'de yaşayan Murat-Gülseren Menendiz çifti, sıcak havaların hakim olduğu ilçede 4 çocuğunun eğlenerek serinlemeleri için 3 katlı evlerinin terasına tuğlaları dizerek havuz yaptı.

Baba Murat Menendiz, AA muhabirine, her yıl düzenli olarak çocuklarını denize götürdüklerini ancak bu yaz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tatil yapamadıklarını söyledi.

Evlerinin terasına tuğlaları örerek havuz yaptıklarını ifade eden Menendiz, "Eşimle havaların sıcak olması nedeniyle çocukların serinlemesi amacıyla böyle bir havuz yaptık. Gece yaptığımız havuzu sabah su ile doldurup sürpriz olsun diye çocuklara gösterdik ve çok mutlu oldular. Günün belirli saatlerinde eşimle çocukların yanında durarak çocukların havuz keyfi yaşamalarını ve serinlemelerini sağlıyoruz." dedi.

Çocuklarının havuzla mutlu olduklarını ve keyif aldıklarını aktaran Menendiz, "Havuzun suyunu günlük olarak değiştirip hijyen kurallarına da uyarak serinlemelerini ve havuzda zaman geçirmelerini sağlıyoruz." diye konuştu.

Çocuklardan Deniz Can ise "Deniz güzel ama bu havuz da çok güzel. Annem ve babam yanımızda duruyor, biz de günlük 1-2 saat serinliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA