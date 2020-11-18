Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta kardeşini öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kardeşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli arazide saklanırken yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kardeşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli arazide saklanırken yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Çatova Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından kardeşi Erman Ö'yü (39) bıçakla öldürdükten sonra kaçtığı öne sürülen E.Ö'nün (43) yerini tespit etti.

Ekipler, E.Ö'yü Çıtlık Mahallesi'ndeki arazide saklanırken yakaladı.

Gözaltına alınan E.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Çatova Mahallesi'nde E.Ö. dün kardeşi Erman Ö'yü bıçakla yaralamış, Erman Ö, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk