Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi.
Kahramanmaraş'ta kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik istihbarat çalışması başlattı.
Ekipler, içinde kaçak ürünlerin bulunduğu bilgisini aldığı 1 aracı takibe aldı. Düzenlenen operasyonda araçta 2 bin 187 kaçak olduğu değerlendirilen cep telefonu parçası ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün