Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu

Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik istihbarat çalışması başlattı.

Ekipler, içinde kaçak ürünlerin bulunduğu bilgisini aldığı 1 aracı takibe aldı. Düzenlenen operasyonda araçta 2 bin 187 kaçak olduğu değerlendirilen cep telefonu parçası ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Ali İhsan Yavuz Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 18:02:36. #1.15#
title