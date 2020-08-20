Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
Son dakika gündem haberi... Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
20.08.2020 23:51 | Son Güncelleme: 21.08.2020 00:28
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesindeki Pınarbaşı Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığına dair bilgiye ulaştı.
Polis ekipleri, ormanlık alanda kazı yapan 3 şüpheliyi kullandıkları aletlerle suçüstü yakaladı.
Şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı.
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Kaynak: AA