Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonunda yakalanan 10 kişi tutuklandı Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 10 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 10 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce kent merkezindeki hırsızlık olaylarındaki suçluların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Araştırma ve incelemelerin ardından adreslere operasyon düzenleyen ekipler, İbiş Y. (59), İsa K. (46), Ozan K. (26), Muhammed E. (26), Eyüp P. (25), Mustafa E. (21), Ahmet M. (21), Serdar F. (19) ile Ş.A. (17) ve A.G'yi (17) gözaltına aldı.

Operasyonda, otomobil, 6 motosiklet, 3 cep telefonu, para ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA