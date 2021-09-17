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Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde keçi hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde keçi hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadıncık Mahallesi'ndeki devriye faaliyetleri esnasında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurarak arama yaptı.

Araçta keçi olduğunu gören ekipler, araçtaki S.A. (20), E.A. (22) ve Y.A'nın (26) çelişkili beyanlar vermesi üzerine yaptıkları sorgulamada şüphelilerin hırsızlık suçundan kayıtlarının olduğunu belirledi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, keçi sahibine teslim edildi.

Öte yandan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Onikişubat ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde özel bir inşaat firmasına ait iş makinesinin park edildiği alandan çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda 100'e yakın kamera kaydını inceleyerek 30 kilometre iz süren ekipler, iş makinesini Kahramanmaraş Sanayi Sitesi hurdacılar bölümünde park halinde bularak firma yetkilisine teslim etti.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
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