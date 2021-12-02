Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta geri manevra yaparken uçuruma yuvarlanan minibüsün sürücüsü öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta geri manevra yaparken uçuruma yuvarlanan minibüsün sürücüsü öldü

AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta geri manevra yaparken uçuruma yuvarlanan minibüsün sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberine göre ??????? Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde geri manevra yaparken uçuruma yuvarlanan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ??????? Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde geri manevra yaparken uçuruma yuvarlanan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Döngele Mahallesi'nde A.B. idaresindeki 46 BD 869 plakalı minibüs, geri manevra sırasında 25 metrelik uçuruma düştü.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen sağlık ekipleri AB'nin öldüğünü belirledi.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme başlattı.

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title