Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta geri manevra yaparken uçuruma yuvarlanan minibüsün sürücüsü öldü
AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre ??????? Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde geri manevra yaparken uçuruma yuvarlanan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ (AA) - ??????? Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde geri manevra yaparken uçuruma yuvarlanan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Döngele Mahallesi'nde A.B. idaresindeki 46 BD 869 plakalı minibüs, geri manevra sırasında 25 metrelik uçuruma düştü.
Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen sağlık ekipleri AB'nin öldüğünü belirledi.
Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme başlattı.
AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri
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