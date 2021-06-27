KAHRAMANMARAŞ'TA FABRİKA YANGINI
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KAHRAMANMARAŞ'TA FABRİKA YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta, bobin fabrikasında yangın çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, bobin fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Adana Karayolu'nun 5'inci kilometresindeki bir bobin fabrikasının atık deposunda çıktı. Depodan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına hemen müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA FABRİKA YANGINI
KAHRAMANMARAŞ'TA FABRİKA YANGINI
KAHRAMANMARAŞ'TA FABRİKA YANGINI
KAHRAMANMARAŞ'TA FABRİKA YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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