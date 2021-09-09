Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta eşinin kardeşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta eşinin kardeşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta eşinin kardeşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde eşinin kardeşi tarafından tabancayla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde eşinin kardeşi tarafından tabancayla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Koçovası Mahallesi'nde H.B. (73) ile yengesi Mercan B. (45) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.B, yanındaki tabancayla Mercan B'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mercan B, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zanlı H.B. ise olayda kullandığı tabancayla yakalanarak işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Münir Özkul Demet Akalın Şevket Çoruh Ferhan Şensoy
Spor Cristiano Umut Meraş Fatih Terim Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta eşinin kardeşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 13:43:32. #1.15#

title