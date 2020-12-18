Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü
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Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü

18.12.2020 11:17 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:21
Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Merkez Onikişubat ilçesi Kazmabağlar Karasevmez mevkisinde bir bağ evinin çatısını onaran Ali Denizdurduran (38), profil kaynağı yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Denizdurduran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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