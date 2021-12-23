Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesindeki yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtaki O.A. (27) üzerinde arama yapan ekipler 101 gram metamfetamin ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

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