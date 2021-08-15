Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybedenlerin cenazesi Adana'ya getirildi
Son dakika gündem haberi: Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının düşmesiyle hayatını kaybedenlerin cenazesi Adana'ya getirildi.
Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının düşmesiyle hayatını kaybedenlerin cenazesi Adana'ya getirildi.
Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında bulunan 8 kişinin cenazesinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlandı.
Hava yoluyla kente getirilen naaşlar, cenaze araçlarıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız