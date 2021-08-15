Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybedenlerin cenazesi Adana'ya getirildi
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Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybedenlerin cenazesi Adana'ya getirildi

Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının düşmesiyle hayatını kaybedenlerin cenazesi Adana'ya getirildi.

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının düşmesiyle hayatını kaybedenlerin cenazesi Adana'ya getirildi.

Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında bulunan 8 kişinin cenazesinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlandı.

Hava yoluyla kente getirilen naaşlar, cenaze araçlarıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybedenlerin cenazesi Adana'ya getirildi
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybedenlerin cenazesi Adana'ya getirildi
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybedenlerin cenazesi Adana'ya getirildi
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybedenlerin cenazesi Adana'ya getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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