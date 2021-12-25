Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta denetimlerde 8 silah ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 8 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahla havaya ateş açan ve ruhsatsız silah taşıyan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gerçekleştirilen denetimler ve operasyonlarda son bir haftada 8 silah ve çok sayıda mermi ele geçiren ekipler, 8 şüpheli hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirdi.

Ateşli silahlarla kamunun huzur ve sükunetini bozanlara yönelik etkin mücadelenin devam edeceği belirtildi.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

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