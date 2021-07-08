Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında kent merkezinde iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu, örgütün finansal faaliyetleri içerisinde yer aldığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheliyi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Acun Ilıcalı Melisa Döngel Serenay Sarıkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Burak Elmas Metin Oktay Şenol Güneş Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 18:20:00. #1.15#

title