Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
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Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre KAHRAMANMARAŞ'ta terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan Suriye uyruklu A.E. (27), jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ta terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan Suriye uyruklu A.E. (27), jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan A.E.'nin Güzelyurt Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi saklandığı adreste gözaltına aldı. A.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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