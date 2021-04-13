Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta çocuğa cinsel istismardan 4 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta küçük yaşta bir çocuğa cinsel istismarda bulunan 4 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta küçük yaşta bir çocuğa cinsel istismarda bulunan 4 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Çocuk İzleme Merkezi'nde N.A isimli şahısla, pedagoglar eşliğinde yapılan görüşmede, ailesinin yanında bulunduğu sırada farklı şahıslar tarafından kendisine şantaj yapıldığını ve cinsel istismara uğradığı iddiasında bulunmuştur. Söz konusu bu iddia üzerine yapılan araştırmalar neticesinde 4 şahıs tutuklanmış, 1 şahsı arama çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma titizlikle ve gizlilikle yürütülmektedir" denildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı