Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta çocuğa cinsel istismardan 4 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta çocuğa cinsel istismardan 4 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta çocuğa cinsel istismardan 4 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta küçük yaşta bir çocuğa cinsel istismarda bulunan 4 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta küçük yaşta bir çocuğa cinsel istismarda bulunan 4 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Çocuk İzleme Merkezi'nde N.A isimli şahısla, pedagoglar eşliğinde yapılan görüşmede, ailesinin yanında bulunduğu sırada farklı şahıslar tarafından kendisine şantaj yapıldığını ve cinsel istismara uğradığı iddiasında bulunmuştur. Söz konusu bu iddia üzerine yapılan araştırmalar neticesinde 4 şahıs tutuklanmış, 1 şahsı arama çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma titizlikle ve gizlilikle yürütülmektedir" denildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Türker Ertürk Vladimir Putin Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Mehtap Ar Ersin Korkut Demet Akalın
Spor Mesut Özil Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta çocuğa cinsel istismardan 4 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 09:50:46. #1.16#
title