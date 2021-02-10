Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta çıkan yangında ev zarar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta çıkan yangında ev zarar gördü

10.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:21
Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta çıkan yangında ev zarar gördü

Son dakika haberi: Dulkadiroğlu ilçesinde evde çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Dulkadiroğlu ilçesinde evde çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

İsa Divanlı Mahallesi'nde bulunan bir ikamette henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonucunda yangını söndürdü.

Yangın sırasında boş olduğu bildirilen evde maddi hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mahir Ünal Osman Kavala Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Özcan Deniz Didem Kınalı Burcu Biricik
Spor Ömer Ali Deniz Türüç Hakan Kutlu Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta çıkan yangında ev zarar gördü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 10:24:27. #1.15#
title