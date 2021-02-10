Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta çıkan yangında ev zarar gördü

Son dakika haberi: Dulkadiroğlu ilçesinde evde çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Dulkadiroğlu ilçesinde evde çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

İsa Divanlı Mahallesi'nde bulunan bir ikamette henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonucunda yangını söndürdü.

Yangın sırasında boş olduğu bildirilen evde maddi hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman