Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 46 kişi operasyonla yakalandı
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Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 46 kişi operasyonla yakalandı

30.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 30.01.2021 18:47
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 46 kişi operasyonla yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan 46 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan 46 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, "fuhşa teşvik ve yer temin etmek", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak", "yaralama", "kumar oynanması için yer temin etme", "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "hırsızlık" suçlarından aranan 46 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si tutuklandı, 24'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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