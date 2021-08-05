Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta çatı yangınında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta çatı yangınında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta çatı yangınında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... KAHRAMANMARAŞ'ta bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KAHRAMANMARAŞ'ta bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çatıda mahsur kalan 2 kişiyi de itfaiye kurtardı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Hükümet Bulvarı'ndaki 8 katlı binanın çatısında çıktı. Binanın tepesinden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada çatıda bulunan 2 kişi mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk olarak çatıda mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı, ardından da alevlere müdahale etti. Çatıdaki GSM operatörlerinin vericilerinin bulunduğu kısımda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü.


Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta çatı yangınında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta çatı yangınında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta çatı yangınında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta çatı yangınında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta çatı yangınında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta çatı yangınında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı (2)
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı (2)
Son dakika gündem: Bakan Soylu: 'Yangın sebebiyle 11 bin 844 haneden 36 bin 365 vatandaşımız tahliye edildi. Bu sadece Muğla ölçeğindeki bir rakamdır.'
Son dakika gündem: Bakan Soylu: "Yangın sebebiyle 11 bin 844 haneden 36 bin 365 vatandaşımız tahliye edildi. Bu sadece Muğla ölçeğindeki bir rakamdır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında korkutan görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü kararttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında korkutan görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü kararttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Akay Deniz Akkaya Aleyna Tilki Gülben Ergen
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Alex Teixeira Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta çatı yangınında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 21:29:28. #1.15#

title