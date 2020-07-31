Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta aranan 26 kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta aranan 26 kişi tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda aranan 43 kişiden 26'sı tutuklandı.

Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta aranan 26 kişi tutuklandı
31.07.2020 21:33 | Son Güncelleme: 31.07.2020 23:45

Kahramanmaraş'ta aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda aranan 43 kişiden 26'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler aranan şahısların saklanabileceği adreslere yönelik baskın gerçekleştirdi. Polisin yaptığı çalışmada çeşitli ceza ve suçlardan aranan 43 şahıs tespit edilip yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında hırsızlık suçundan 15 yıl hapis cezası ile aranan 1 kişi, öldürmeye teşebbüs suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi, kasten yaralama suçundan 8 yıl hapis cezası ile aranan 1 kişi, kasten öldürme suçundan 7 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi ile hırsızlık, yaralama, uyuşturucu, sahtecilik gibi suçlardan 1 ile 6 yıl arası hapis cezası ile aranan 10 kişi, farklı suçlardan 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 16 kişi, yakalama kararı ile aranan 17 kişi yakalandı.

Yakalanan 43 şüpheli emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi, 26'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

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