Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 2'si sağlık personeli 5 yaralı
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Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 2'si sağlık personeli 5 yaralı

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 2'si sağlık personeli 5 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık

Son dakika haberler: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ta ambulansın karıştığı kazada şoförün hayatını kaybettiğini, 2'si sağlık personeli 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ta ambulansın karıştığı kazada şoförün hayatını kaybettiğini, 2'si sağlık personeli 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimliğine ait bir ambulansımız hasta nakli sırasında kaza yaptı. Ağır yaralanan sürücümüz yetiştirildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2'si sağlık personeli, 5 kişinin tedavisi sürüyor. Allah benzer acı yaşatmasın" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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