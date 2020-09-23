Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta amacı dışında kullanıldığı öne sürülen apart daireler mühürlendi
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Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta amacı dışında kullanıldığı öne sürülen apart daireler mühürlendi

23.09.2020 20:41 | Son Güncelleme: 23.09.2020 20:44
Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta amacı dışında kullanıldığı öne sürülen apart daireler mühürlendi

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta amacı dışında kiraya verildiği öne sürülen 9 apart daire polis ekiplerince mühürlendi, 22 kişiye idari ve adli işlem yaptı.

Kahramanmaraş'ta amacı dışında kiraya verildiği öne sürülen 9 apart daire polis ekiplerince mühürlendi, 22 kişiye idari ve adli işlem yaptı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan bazı apart dairelerin amacı dışında kiraya verildiği yönünde ihbar aldı.

Konuyla ilgili çalışmasını tamamlayan polis ekipleri, İsmet Paşa, Egemenlik, Bahçelievler, Yenişehir ve Mehmet Akif mahallelerinde amacı dışında kullanıldığı tespit ettiği dairelere operasyon düzenledi. Ekipler, 9 daireyi mühürlerken, 22 kişiye 53 bin 550 lira idari para cezası kesti. Bu kişilerden 5'ine ise fuhşa teşvik, aracılık etmek ve yer temin etmekten adli işlem başlatıldığı da bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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