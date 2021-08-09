Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta altyapı ve çevre yatırımları için kaynak

Son dakika gelişmesine göre Onikişubat ilçesine bağlı 8 mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Avrupa Birliği fonundan altyapı ve çevre yatırımları için 1 Milyar lira kaynak sağladık.

Onikişubat ilçesine bağlı 8 mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Avrupa Birliği fonundan altyapı ve çevre yatırımları için 1 Milyar lira kaynak sağladık. Şehir genelinde 1.400 km içme suyu ve kanalizasyon hattı, 4 Atık su Arıtma Tesisi ile Katı Atık Bertaraf Tesisi inşa edeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında Onikişubat ilçesinde bulunan kırsal mahalleleri tek tek ziyaret etti. Ziyaret programında heyet toplamda 8 mahallede vatandaşlarla buluştu. Dönüklü, Hacılar, Gölpınar, Çağırgan, Sadıklı, Kalakaya, Çokran ve Cüceli Mahallelerini kapsayan ziyaretlerde vatandaşların gönlüne dokunan Başkan Güngör, "Bugün Onikişubat'ımızın Dönüklü, Hacılar, Gölpınar, Çağırgan, Sadıklı, Kalakaya, Çokran ve Cüceli mahallelerindeydik. Hemşehrilerimizin gönüllerine dokunmaya devam ediyoruz. Bizleri muhabbetle karşılayan hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kalakaya Mahallesinde fındık hasadı yapan vatandaşlarla da bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Kahramanmaraş birçok tarım çeşitliliğine sahip. Hamdolsun 3 bine kadar çıkan rakım farklılığı, havası suyu şehrimizde fındık, fıstık, narenciye ve daha birçok tarım ürününün yetişmesini sağlıyor. Karadeniz'de ağırlıkla yetiştirilen fındık, şehrimizde de mevcut. Allah bize doğal her türlü güzelliği nasip etmiş. Hemşehrilerimin hasatlarının bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret programının sonunda Cüceli Mahallesinde 'Zeytin Toplama Makinesi Dağıtım Töreni'ne katılan Başkan Güngör, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kahramanmaraş Valiliği'miz koordinasyonuyla mülteci kardeşlerimiz için uygulamalı çiftçilik eğitimi verilmişti. Şimdi de bu eğitimleri tamamlayan kardeşlerimize, zeytin toplama makineleri veriliyor. Bu eğitimler ve donanımlarla inşallah hem tarımda katma değer artacak, hem de kardeşlerimizin üretim mekanizmalarına katkısı sağlanmış olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle netlik kazanan hibe ve kredi desteğine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Avrupa Birliği Türkiye'de ikamet eden mültecilerle ilgili iki kaynak ayırıyor. Toplamda 6 Milyar Avroya tekabül eden bu yardımlara ilişkin şehrimizin daha fazla faydalanması için 100 Milyon Avro bir bütçe tahsis ettik. Bu rakam geçtiğimiz günlerde netleşti. Kaynaklarımız için projemiz hazırlandı. Yeni kaynağımızı şöyle ifade edelim, bizim bir yılda KASKİ dahil olmak üzere Büyükşehir Belediyemizin bir yıllık bütçesine denk bir rakam. 1 Milyar TL'lik bu yeni kaynak ile inşallah yeni yatırımlarımızı süratle hayata geçireceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı