Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta alacaklı olduğu kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

M.S. (51), İsmetpaşa Mahallesi Hükümet Caddesi'nde alacak verecek nedeniyle çıkan tartışma sonucu bacağından vurularak yaralandı.

M.S'nin ifadesinde kendisini F.İ'nin vurduğunu belirtmesi üzerine şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yapılan incelemede F.İ'nin olay yerinde olduğu ancak olayı Ö.K'nın (31) gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, ticari taksiyle Hatay'a gittiği tespit edilen şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakalayarak kente getirdi.

Gözaltına alınan Ö.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Cuma günü meydana gelen olayda, M.S. (51) kendisine doğru gelen kişilerden birinin ateş etmesi sonucu bacağından yaralanmış, ifadesinde kendisini yaralayan kişinin F.İ. olduğunu belirtmiş, polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman