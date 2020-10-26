Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta açık alanda sigara içmek yasaklandı
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Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta açık alanda sigara içmek yasaklandı

26.10.2020 11:10 | Son Güncelleme: 26.10.2020 11:15
Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta açık alanda sigara içmek yasaklandı

Son dakika gündem haberine göre KAHRAMANMARAŞ İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'maske kullanımını zaafa uğrattığı' gerekçesiyle açık alanda sigara içilmesini yasakladı.

KAHRAMANMARAŞ İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'maske kullanımını zaafa uğrattığı' gerekçesiyle açık alanda sigara içilmesini yasakladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs vakalarında artış yaşanan kentler arasında saydığı Kahramanmaraş'ta, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplandı. Kahramanmaraş Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu Başkanlığı'nda toplanan mecliste yeni kararlar alındı. Buna göre meydan, cadde, sokak, park ve kamunun ortak kullandığı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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