Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta 62 maganda silahlarıyla birlikte yakalandı
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Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta 62 maganda silahlarıyla birlikte yakalandı

31.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:18
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta 62 maganda silahlarıyla birlikte yakalandı

Son dakika haberi: KAHRAMANMARAŞ'ta son bir ayda silahlarıyla havaya rastgele ateş açan 62 maganda polisler tarafından suçüstü yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta son bir ayda silahlarıyla havaya rastgele ateş açan 62 maganda polisler tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 63 silah ele geçirilirken, emniyet, magandalarla etkin mücadelenin aralıksız devam edeceğini açıkladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, havaya rastgele ateş açan magandalara yönelik başlatılan mücadele aralıksız devam ediyor. 

Ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar kapsamında son bir ayda kentte 62 maganda yakalandı. Magandalarla birlikte 23'ü ruhsatsız 25 tabanca, 23'ü ruhsatsız 25 tüfek, 13 kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 63 silah ele geçirildi.Magandalarla ilgili adli ve idari işlem başlatılırken, İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, silahlarla havaya rastgele ateş açarak kamunun huzur ve sükünetini bozan magandalara yönelik etkin mücadelenin sürdürüleceği, vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği belirtildi.

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta 62 maganda silahlarıyla birlikte yakalandı
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta 62 maganda silahlarıyla birlikte yakalandı
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta 62 maganda silahlarıyla birlikte yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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