Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta 27 silah ele geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta 27 silah ele geçirdi

16.03.2021 13:26 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:39
Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta 27 silah ele geçirdi

Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta polisin iki haftalık çalışmasında silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 24 şüpheli, 27 adet silahla birlikte suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta polisin iki haftalık çalışmasında silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 24 şüpheli, 27 adet silahla birlikte suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, yoğun şekilde suç ve suçluyla mücadele etmesiyle havaya ateş eden magandalara, çoğunluğu sabıkalı silah taşıyan kişilere ve olaylarda silah kullananlara yönelik çalışma yaptı.

Polis ekipleri huzur uygulamalarında ve denetimlerinde silahla meydana gelmesi muhtemel olayları engellemek mahalle bazlı anlık huzur ve süpürme şeklindeki uygulamalar yaptı.

Çok sayıda adrese de baskın yapıldı. Son iki hafta içinde yapılan çalışmalarda, havaya ateş ederken suçüstü yakalanan 4 kişi, sokakta üzerinde silah taşırken yakalanan 5 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 12 kişi, silahla icrai rezalet yaparken yakalanan 2 kişi ve olaydan sonra silahla kaçan 1 kişi yakalandı. Toplamda 24 kişiden 11 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatlı tabanca, 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatlı av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yakalanan 24 kişiye adli işlem yapılırken, emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, ateşli silahlarla kamunun huzur ve sükunetini bozan, havaya ateş eden magandalara yönelik etkin mücadeleye devam edileceği, vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği ifade edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta 27 silah ele geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Pervin Buldan Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Hakan Taşıyan Yılmaz Erdoğan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Fatih Terim Caner Erkin Hakan Kutlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta 27 silah ele geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 14:01:13. #1.14#
title