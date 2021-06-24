Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta 25 milyon TL yatırımla inşa edilen tesis hizmete girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta 25 milyon TL yatırımla inşa edilen tesis hizmete girdi

Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta 25 milyon TL yatırımla inşa edilen tesis hizmete girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yap-işlet-devret modeliyle Atatürk Parkı'nda inşa edilen sosyal tesis hizmete girdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yap-işlet-devret modeliyle Atatürk Parkı'nda inşa edilen sosyal tesis hizmete girdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince Atatürk Parkı Kafum mevkiinde inşa ettirilen kongre merkezi ve düğün salonu evlenecek çiftlere hizmet vermeye başladı. Yaklaşık 25 milyon TL yatırım bedeli bulunan yapıda düğünün yanı sıra kongre, konser, resepsiyon ve sergi gibi toplantılar yapılabiliyor. Toplamda 5 bin 300 metrekare alan üzerine kurulu tesis, içinde birçok birimin bulunduğu kompleks bir yapı olarak inşa edildi. İç mekanında bin kişilik düğün salonunun yanı sıra farklı boyutlarda 2 adet çok amaçlı salonu bulunurken fuaye ve sergi salonlarıyla da ziyaretçilerin birçok ihtiyacına cevap verebilecek. Ayrıca tesiste gelin - damat odası, kulis, bay bayan mescitler, çocuk oyun odası gibi birimler de yer alıyor. Botanik zenginliğe sahip arazi üzerine konumlanan yapı, dış mekanında avlusu ve bahçesiyle modern bir görünüm sunuyor. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta 25 milyon TL yatırımla inşa edilen tesis hizmete girdi
Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta 25 milyon TL yatırımla inşa edilen tesis hizmete girdi
Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta 25 milyon TL yatırımla inşa edilen tesis hizmete girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Merkez Bankası'nın swap anlaşması için görüştüğü 4 ülke belli oldu
Merkez Bankası'nın swap anlaşması için görüştüğü 4 ülke belli oldu
Kurban pazarlarında hareketlilik başladı! Fiyatları uygun bulan da var pahalı bulan da
Kurban pazarlarında hareketlilik başladı! Fiyatları uygun bulan da var pahalı bulan da
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Angela Merkel Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Mert Müldür Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta 25 milyon TL yatırımla inşa edilen tesis hizmete girdi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.06.2021 15:49:41. #1.13#

title