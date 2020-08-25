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Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ Sosyal medya fenomenine gözaltı

Son dakika haberi... Sosyal medya fenomenine gözaltıSOKAK röportajlarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık (37), paylaştığı bir videoda söylediği sözleriyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği' gerekçesiyle Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.

25.08.2020 18:22 | Son Güncelleme: 25.08.2020 18:27

Sosyal medya fenomenine gözaltı

SOKAK röportajlarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık (37), paylaştığı bir videoda söylediği sözleriyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği' gerekçesiyle Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.

Yaptığı sokak röportajlarını, 'İlave Tv' isimli YouTube kanalından paylaşan sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık, bugün otomobiliyle geldiği Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı. Emniyete götürülen Kocabıyık'ın geçen pazar günü paylaştığı bir videoda söylediği sözleriyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği' iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

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Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ Sosyal medya fenomenine gözaltı

Kaynak: DHA

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