Son dakika haberleri! Kahramanmaraş orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü Son dakika habere göre - Kahramanmaraş orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü.

- Kahramanmaraş orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Andırın ilçesi Ayşepınar mevkiinde meydana gelmiş, yangına 1 uçak, 4 helikopter, 34 yangın aracı, 175 işçi ile müdahale edilmiş 1 saatte kontrol altına alınmıştı. Piknikçilerin yoğun olduğu yerde çıkan orman yangının da 4 hektarlık alan zarar gördüğü öğrenildi. Yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA