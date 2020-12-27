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Son dakika haberleri: Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

27.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:40
Son dakika haberleri: Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının yem bulma sıkıntısı yaşamaması için beslenmeleri sağlandı.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının yem bulma sıkıntısı yaşamaması için beslenmeleri sağlandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri sokak hayvanları için yem bıraktı.

Bölgelerdeki su kaplarını da dolduran ekipler, park ve bahçeleri de ziyaret ederek ilçe esnafı aracılığıyla temin ettikleri yemleri sahipsiz kedi ve köpeklere dağıttı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü personellerince başlatılan "iyilik hareketi" kapsamında belirlenen bölgelere sokak hayvanları için su ve mama kapları konularak beslenmeleri sağlandı.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki kuruluşlarla sokaktaki canlılar için "iyilik hareketi"ni başlattıklarını belirtti.

Sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ekiplerin birlikte hareket ettiklerini aktaran Kavak, hayvanların genel sağlık kontrollerinin de yapıldığını kaydetti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, başta Balıklıgöl Yerleşkesi olmak üzere yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için şehrin farklı noktalarına yem ve mama bıraktı.

Ekiplerin sokak hayvanlarına yönelik yem desteğinin devam edeceği belirtildi.

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri de başta kentteki parklar olmak üzere yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için şehrin farklı noktalarına yem, mama ve su bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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