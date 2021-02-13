Son dakika haberleri! Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'a saldırı iddiasını yalanladı Açıklaması
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Son dakika haberleri! Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'a saldırı iddiasını yalanladı Açıklaması

13.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:18
Son dakika haberleri! Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'a saldırı iddiasını yalanladı Açıklaması

Son dakika gündem haberine göre Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a saldırı veya saldırı girişimi olduğu iddiasına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a saldırı veya saldırı girişimi olduğu iddiasına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında "Mahir Ünal'a saldırıyı kınıyoruz" şeklinde haberlerin yer aldığı, sosyal medyada destek mesajlarının paylaşıldığı belirtilerek, bahse konu olayla ilgili açıklamaya gerek duyulduğu ifade edildi.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dün kentte bulunan Ünal'ın, beraberindeki partililerle cuma namazını kıldığı Ulu Cami'den ayrılırken aracına bindiği esnada emekli Z.T'nin "Sayın vekilim size bir maruzatımı arz etmek istiyorum." beyanında bulunduğu, bunun üzerine Mahir Ünal'ın aracından inerek vatandaşın sorununu dinlemeye başladığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Z.T. isimli şahıs, Sayın Mahir Ünal'a talebini ilettiği esnada kalabalığın arkasında bulunan ve Z.T'nin oğlu olan O.T. isimli şahıs 'TBMM'yi tanımıyorum. Devleti tanımıyorum.' şeklinde beyanlarda bulunması üzerine görevli koruma polisleri tarafından müdahale edilerek bölgeden uzaklaştırılmış, hakkında TCK 301. maddeden (Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak) adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır.

Basın ve yayın kuruluşları ile bazı sosyal medya hesaplarından Sayın Mahir Ünal'a bir saldırı veya saldırımı girişimi olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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