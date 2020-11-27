Son dakika haberleri! KAHRAMANMARAŞ/AFYONKARAHİSAR - "Kovid-19" denetimleri
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Son dakika haberleri! KAHRAMANMARAŞ/AFYONKARAHİSAR - "Kovid-19" denetimleri

27.11.2020 16:33 | Son Güncelleme: 27.11.2020 16:38

Son dakika gündem haberi... KAHRAMANMARAŞ Polislerin ekip aracından uyarı anonsu yapması Maskesiz kişilerin uyarılması Sosyal mesafe uymayan vatandaşların uyarılması Polisin olmadığı bölgelerde kurallara uymayan vatandaşlarAFYONKARAHİSAR Polis ekiplerinin denetim yapması Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da, Zafer Meydanı,...

KAHRAMANMARAŞ

Polislerin ekip aracından uyarı anonsu yapması

Maskesiz kişilerin uyarılması

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Sosyal mesafe uymayan vatandaşların uyarılması

Polisin olmadığı bölgelerde kurallara uymayan vatandaşlar

AFYONKARAHİSAR

Polis ekiplerinin denetim yapması

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da, Zafer Meydanı, Uzun Çarşı, Bankalar Caddesi ile toplu taşıma araçlarında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. Ekipler, kent merkezindeki belirledikleri yerlerde denetimlerini sürdürdü.

Ayrıca ekipler, kalabalık yerlerde vatandaşlara sigara içmemeleri, maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor

Son dakika haberleri! KAHRAMANMARAŞ/AFYONKARAHİSAR - 'Kovid-19' denetimleri
Son dakika haberleri! KAHRAMANMARAŞ/AFYONKARAHİSAR - 'Kovid-19' denetimleri
Son dakika haberleri! KAHRAMANMARAŞ/AFYONKARAHİSAR - 'Kovid-19' denetimleri
Son dakika haberleri! KAHRAMANMARAŞ/AFYONKARAHİSAR - 'Kovid-19' denetimleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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Son dakika haberleri... Kovid-19 denetimleri
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