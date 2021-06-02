Son dakika haberleri... KAHRAMANMARAŞ 3'ÜNCÜ KATTAKİ EVİNİN PENCERESİNDEN DÜŞERKEN SON ANDA KURTARILDI; O ANLAR KAMERADA

Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ'ta, 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden sarkan bir kişi, evde bulunan bir yakını tarafından kollarından yakalanarak son anda kurtarıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden sarkan bir kişi, evde bulunan bir yakını tarafından kollarından yakalanarak son anda kurtarıldı. Aşağıda bekleyen vatandaşlar da düşme ihtimaline karşı battaniye açarken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, Tekerek Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişi, iddiaya göre 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden sarktı. Kimliği belirsiz kişi, düşmek üzereyken evde bulunan bir yakını tarafından kollarından yakalanarak son anda kurtarıldı. Aşağıda bekleyen vatandaşlar ise önlem amaçlı battaniye açtı.

Öte yandan, yaşananlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı