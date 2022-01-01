Son dakika haberi... Kahramankazanlı çocuklar, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan'da yaşayan 200'den fazla çocuk, bugün gösterime giren "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini seyretti.

Kahramankazan Belediyesi, ilçede yaşayan çocukların, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçik'in girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" adlı filmi sinema salonunda izleyebilmeleri için etkinlik düzenledi.

Çocuklar, Ankara'da bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda Belediye Başkanı Serhat Oğuz ile filmi izledi.

Filmin ardından AA muhabirine açıklama yapan Oğuz, şehit Eren Bülbül'ün doğum gününde gösterime giren filmi, ilçede yaşayan ve yaşı 15 olan 200'den fazla çocuğun sinema salonunda izlediğini söyledi.

Etkinliği düzenlerken, Bülbül ve Gedik'in şehadetinin çocukların yüreğinde manevi bir iz bırakmasını amaçladıklarını kaydeden Oğuz, bu topraklarda hainlerin bitmeyeceği gibi kahramanların da sonunun gelmeyeceğini ifade etti.

Oğuz, "200'ün üzerinde evladımızı Eren Bülbül'ün doğum gününde 'İyi ki varsın Eren' demek için bu filme getirdik. Ben de gözyaşları içinde izledim. Gerçekten yüreğime dokundu." dedi.

Çocuklar da filmi çok beğendiklerini ve bazı sahnelerinde duygusal anlar yaşadıklarını söyledi.