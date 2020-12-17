Son dakika haberleri | Kahramankazan ilçesindeki fotoğrafçılar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki fotoğrafçılar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği " Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kahramankazanlı fotoğrafçılar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

İlçede fotoğrafçılık yapan Emrah Sütoğlu, AA muhabirine, Kahramankazanlı fotoğrafçılar olarak, fotoğrafları oylamada önce aralarında değerlendirme yaptıklarının söyledi.

Çekilen karelerin kendileri için ayrı bir önem taşıdığını belirten Sütoğlu, "Sitede sergilenen fotoğraflar birbirinden güzel ve anlamlı. O yüzden seçmekte de zorlandık. Üç kategoride beğendiğim fotoğraflar için tercihimi yaparak oyumu kullandım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş