Son dakika haberleri: Kahramankazan'da yeni hastane için geri sayım
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Son dakika haberleri: Kahramankazan'da yeni hastane için geri sayım

10.12.2020 12:57 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:00
Son dakika haberleri: Kahramankazan'da yeni hastane için geri sayım

Son dakika haber... Sağlık Bakanlığı tarafından Kahramankazan'da yapımı süren 150 yataklı tam teşekküllü Devlet Hastanesinde sona yaklaşıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Kahramankazan'da yapımı süren 150 yataklı tam teşekküllü Devlet Hastanesinde sona yaklaşıldı.

Kahramankazan'da yapım çalışmaları büyük oranda tamamlanan 150 yataklı ve tam teşeküllü devlet hastanesinin açılışı için geri sayım başladı.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz da çalışmaları zaman zaman yakından takip ediyor, yetkililerden bilgi alıyor.

Toplam 52 bin 626 metrekare alan üzerine kurulan hastanede odalar tek ve çift kişilik olacak. Modern mimari yapısıyla dikkati çeken hastanede son teknoloji tıbbi cihazlar kullanılacak. Hastanede ayrıca otopark ile açık ve kapalı alanlar da yer alıyor. Hastanede poliklinikten, fizik tedavi hizmetlerine kadar geniş sağlık hizmeti sunulacak. Hastanede toplam poliklinik sayısı 61 olacak. Bunların arasında birer poliklinik diyalize ve kemoterapiye ayrılacak. Fizik tedavi hizmetleri için 3 poliklinik olacak.

Hastanede acil poliklinik sayısı 4, diş polikliniği ise 5 olarak planlandı. Endoskopi, bronkoskopi için de birer klinik olacak. Hastane 15 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 7 ameliyathanesi ile hizmet verecek. İnşaat çalışmaları büyük oranda tamamlanan hastanenin, önümüzdeki yılın ilk aylarında hizmete girmesi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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