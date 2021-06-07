Son dakika haberleri! Kahramankazan'da "Pijamamla Kitap Okuyorum Projesi"

Son dakika haberi... Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Hamdiye Ünlü İlkokulu öğrencileri "Pijamamla kitap okuyorum" etkinliği gerçekleştirdi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Hamdiye Ünlü İlkokulu öğrencileri "Pijamamla kitap okuyorum" etkinliği gerçekleştirdi.

Romanya, İtalya, Litvanya gibi ülkelerin ortağı olduğu eTwinnig projesi "Pijamamla Kitap Okuyorum Projesi"ne Türkiye'den 7 ilden katılım oldu.

Projede yer alan Hamdiye Ünlü İlkokulunun öğrencileri de "Pijamamla kitap okuyorum" etkinliği kapsamında evde kitap okurken çektirdikleri fotoğrafları paylaştı.

Proje Koordinatörü Esra Çimen, öğrencilerde özellikle yatmadan önce okuma alışkanlığını kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, "Bizden 24 öğrencinin katıldığı 'Pijamamla Kitap Okuyorum Projesi Romanya'dan, İtalya'dan, Litvanya'dan ve Türkiye'de 7 farklı ilden öğretmenlerin katıldığı uluslararası bir projedir. Takım ve işbirlikçi çalışmalarla yürütülen faaliyetler sayesinde öğrenciler yeteneklerini ortaya çıkarma ve öz güvenlerini geliştirme fırsatı bulmuşlardır." dedi.

Proje kapsamında, akrostiş, kod yazma ve kod okuma, hareketli kitap kapağı tasarımları, kitap ayraçları, Anadolu masallarını resimle canlandırma, kitap yazma gibi etkinlikler yapıldığı, ayrıca proje ile yazarlar ve yayınevi sahipleri ve editörlerin öğrencilerle buluşturulduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş