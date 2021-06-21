Son dakika haberleri: Kahramankazan'da kaldırım işgaline yer yok
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Son dakika haberleri: Kahramankazan'da kaldırım işgaline yer yok

Son dakika haberleri: Kahramankazan'da kaldırım işgaline yer yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre Kahramankazan Belediyesi zabıtası, kaldırımlara park ederek yaya geçişini engelleyen araçlara karşı savaşını sürdürüyor.

Kahramankazan Belediyesi zabıtası, kaldırımlara park ederek yaya geçişini engelleyen araçlara karşı savaşını sürdürüyor. Ekipler kaldırımlara ve yayaların geçişini engelleyen alanlara park edilen araçlara müdahale ederek, yayaların rahat hareket etmelerini sağlıyor.

Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimlerinin yanı sıra yaya dostu uygulamalarıyla da dikkati çekiyor. Zabıta ekipleri kentin ana arterleri başta olmak üzere ilçe genelinde kaldırımlara park ederek yaya geçişini ve hareketliliğini engelleyen araçlara karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kaldırım ve yaya hareketliliğini engelleyen noktalara park eden araçlara müdahale eden ekipler, yayaların rahat hareket etmelerini sağlıyor. Ekipler bu noktalara park eden araç sahiplerine de gerekli uyarıları yapıyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, cadde ve sokaklarda olan yaya hareketliliğinin kentlerin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu belirterek, ilçelerinde yaptıkları tüm uygulamalarda yayalara öncelik verdiklerini söyledi. Başkan Oğuz, "Vatandaşlarımızın rahatça yürümeleri ve hareket etmeleri için belediye olarak denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Yaya dostu bir belediye olarak bu faaliyetlerimize büyük önem veriyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Son dakika haberleri: Kahramankazan'da kaldırım işgaline yer yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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