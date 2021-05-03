Son dakika haberleri: Kahramankazan'da gıda kolisi dağıtımları devam ediyor
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Son dakika haberleri: Kahramankazan'da gıda kolisi dağıtımları devam ediyor

Son dakika haberleri: Kahramankazan'da gıda kolisi dağıtımları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik Ramazan ayı başında başlattığı gıda kolisi yardımı dağıtımlarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik Ramazan ayı başında başlattığı gıda kolisi yardımı dağıtımlarını aralıksız olarak sürdürüyor. İçerisinde 25 farklı ürünün yer aldığı gıda kolileri ekipler tarafından büyük bir hassasiyetle vatandaşların ayağına götürülürken, ay sonuna kadar 5 bin gıda kolisi ihtiyaç sahipleriyle buluşturulacak.

Sosyal yardımlar konusunda yaptığı çalışmalarla fark oluşturan Kahramankazan Belediyesi, Ramazan ayında da bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere yönelik Ramazan ayının başında başlattığı gıda kolisi dağıtımlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Gıda kolilerinin dağıtımı sırasında ihtiyaç sahibi vatandaşların rencide olmaması için büyük bir hassasiyet gösteriliyor. İçerisinde 25 farklı ürünün yer aldığı gıda kolilerinde salçadan makarnaya, şekerden sıvı yağa kadar çeşitli ürünler bulunuyor. Belediye ekipleri dağıtımları tüm hızıyla sürdürürken, Ramazan ayı sonuna kadar 5 bin gıda kolisi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmış olacak. Böylece, gıda kolileri ile özellikle dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin yaşayabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmiş olacak.

"Büyük bir aileyiz"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi, hasta, yaşlı ve dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal yardımlarını 365 gün aralıksız olarak sürdürdüklerini belirterek, "Kahramankazan'da 57 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz. Gıda kolisi dağıtımı ile vatandaşlarımızın sofralarına küçük de olsa bir katkı sunmaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi tüm kardeşlerimize yönelik bu yardımlarımızı Ramazan sonuna kadar sürdüreceğiz. Böylece önce de tespit ettiğimiz ailelerimize 5 bin gıda kolisini inşallah dağıtmış olacağız" diye konuştu. - ANKARA

Son dakika haberleri: Kahramankazan'da gıda kolisi dağıtımları devam ediyor
Son dakika haberleri: Kahramankazan'da gıda kolisi dağıtımları devam ediyor
Son dakika haberleri: Kahramankazan'da gıda kolisi dağıtımları devam ediyor
Son dakika haberleri: Kahramankazan'da gıda kolisi dağıtımları devam ediyor
Son dakika haberleri: Kahramankazan'da gıda kolisi dağıtımları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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