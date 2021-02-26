Kahramankazan'da bir iş yerinde meydana gelen yangında hasar oluştu
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Kahramankazan'da bir iş yerinde meydana gelen yangında hasar oluştu

26.02.2021 00:37 | Son Güncelleme: 26.02.2021 00:55

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çıkan yangında bir iş yerinde hasar meydana geldi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çıkan yangında bir iş yerinde hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 29 Mayıs Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan restoranda yangın çıktı.

Dumanı fark eden bina sakinlerinin haber vermesinin ardından olay yerine itfaiye, doğalgaz, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle başka iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında iş yerinin asma tavanı çöktü, restoran zarar gördü.

Kahramankazan'da bir iş yerinde meydana gelen yangında hasar oluştu
Kahramankazan'da bir iş yerinde meydana gelen yangında hasar oluştu
Kahramankazan'da bir iş yerinde meydana gelen yangında hasar oluştu
Kahramankazan'da bir iş yerinde meydana gelen yangında hasar oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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