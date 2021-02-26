Kahramankazan'da bir iş yerinde meydana gelen yangında hasar oluştu

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çıkan yangında bir iş yerinde hasar meydana geldi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çıkan yangında bir iş yerinde hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 29 Mayıs Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan restoranda yangın çıktı.

Dumanı fark eden bina sakinlerinin haber vermesinin ardından olay yerine itfaiye, doğalgaz, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle başka iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında iş yerinin asma tavanı çöktü, restoran zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş