Son dakika haberleri | Kahramankazan'da arama kurtarma ekibi kuruldu
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Son dakika haberleri | Kahramankazan'da arama kurtarma ekibi kuruldu

18.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:46
Son dakika haberleri | Kahramankazan'da arama kurtarma ekibi kuruldu

Son dakika haberleri: Kahramankazan Belediyesi bünyesinde, gönüllü personelden oluşan arama kurtarma ekibi kuruldu.

Kahramankazan Belediyesi bünyesinde, gönüllü personelden oluşan arama kurtarma ekibi kuruldu.

Olası doğal afetlerde görev almak üzere, gönüllü 30 personelin katılımıyla kurulan ekip, eğitim çalışmalarına başladı.

Eğitimler, İHH İnsani Yardım Vakfında arama kurtarma eğitmeni olarak da görev yapan Kahramankazan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ömer Ünal tarafından veriliyor.

Ömer Ünal, ilk gün eğitiminde, ekipmanları konusunda katılımcılara bilgi verdi.

İzmir'deki depremin ardından Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un talimatıyla çalışmalara başladıklarını belirten Ünal, "3 ay gibi bir zaman sonunda olası bir doğal afete müdahale edebilecek duruma geleceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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