Son dakika haberleri: Kahramankazan'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
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Son dakika haberleri: Kahramankazan'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Son dakika haberleri: Kahramankazan'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin beşinci yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna akşam yemeği verdi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin beşinci yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna akşam yemeği verdi.

Başkan Oğuz, açıklamada yer alan değerlendirmesinde şehitleri rahmet ve minnetle yad ederek, şehit ailelerinin ve gazilerin başlarının tacı olduğunu belirtti.

Kahramankazan'da 15 Temmuz gecesi tarihe altın harflerle geçen bir destanın yazıldığını belirten Başkan Oğuz, "O gece Kahramankazan'da ve Türkiye'de ortaya çıkan ruh, Malazgirt'te, İstanbul'un Fethi'nde, Çanakkale Zaferi'nde ve İstiklal Harbi'nde mevcut olan ruhtur. Şehit aileleri ve gazilerimizin her zaman yanınızdayız. Sizlerle büyük bir aileyiz. Sizler için ne yapsak azdır. Bu büyük ailenin fertleriyle bir arada olmaktan onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Programda şehitler için Kuran-ı Kerim okunup, dualar edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında özel bir tesiste verilen yemekte aileler kaynaşma fırsatı bulurken, şehitlerin fotoğraflarından oluşan sinevizyon gösterimi sırasında şehit aileleri ve gazilerin gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

Yemeğe Başkan Oğuz'un yanı sıra, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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