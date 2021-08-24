Son dakika haberleri | Kahramankazan Belediyesinin kursları ilgi görüyor

Son dakika gündem haberi: Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde belediye tarafından gençlik merkezi ve kültür evlerinde düzenlenen kurslar ilgi görüyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde belediye tarafından gençlik merkezi ve kültür evlerinde düzenlenen kurslar ilgi görüyor.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 500 kişinin eğitim aldığı gençlik merkezi ve kültür evlerinde, Kur'an kursu, zeka oyunları ve spor faaliyetleri gibi etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Gençlik merkezi öğretmenlerinden Sümeyra Ekizceli, AA muhabirine, Kahramankazan Belediyesi olarak normalleşme süreciyle birlikte çeşitli faaliyetler düzenlediklerini belirtti.

Düzenledikleri kursların başarılı bir şekilde devam ettiğini anlatan Ekizceli, "Pandemi tedbirleri kapsamında resimden el sanatlarına, Kur'an-ı Kerim'den akıl oyunlarına kadar birçok alanda açtığımız kurslarımızda 7'den 70'e tüm halkımıza hitap ediyoruz. Özellikle kurslarımıza devam eden çocuklarımız burada hem yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendiriyor hem de el becerilerini geliştiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş