Son dakika haberleri: Kahramankazan Belediyesinden açıklama
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Son dakika haberleri: Kahramankazan Belediyesinden açıklama

07.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:04
Son dakika haberleri: Kahramankazan Belediyesinden açıklama

Son dakika gündem haberine göre Kahramankazan Belediyesi, işten çıkartıldığı iddia edilen personel ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Kahramankazan Belediyesi, işten çıkartıldığı iddia edilen personel ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bazı internet siteleri ve basın yayın organlarında yer alan, "Belediyede görevli 7 sözleşmeli personelin işine son verildiği" yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Personelimizin işine son verilmesi gibi bir durum söz konusu olmayıp, sözleşme süreleri biten personelimizin sözleşmeleri, sözleşme bitiş tarihi itibarıyla yenilenmemiştir. Ayrıca, sözleşmesi yenilenmeyen 7 değil, 6 personelimiz bulunmaktadır. Dolayısıyla personelimizin işine son verilmesi gibi bir durum asla söz konusu değildir. Haberde ayrıca, konunun Belediye Başkanımız Sayın Serhat Oğuz'un şeffaf yönetim ilkesi gereği, sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanan Belediye Meclis toplantısında gündeme geldiği, ancak bu canlı yayın paylaşımının daha sonra kaldırıldığı öne sürülmüştür. Bu ifade gerçeği yansıtmadığı gibi, söz konusu paylaşım halen sosyal medya hesabında yer almaktadır. Dolayısıyla haberde yer alan ifade ve ithamlar gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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