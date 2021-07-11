Son dakika haberleri: Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, ABB Meclisi'nde konuştu

Son dakika haberler: Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantısında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Bu güzel Ankara'mız nasıl ki Milli Mücadele yıllarında Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki istiklal mücadelesine...

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantısında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Bu güzel Ankara'mız nasıl ki Milli Mücadele yıllarında Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki istiklal mücadelesine ev sahipliği yaptıysa, yine aynı ruhla 15 Temmuz gecesi de milli iradenin müdafaa edildiği şehir olmuştur" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantısında AK Parti Grubu adına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir konuşma yaptı. Konuşmasına 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen vatandaşları rahmetle, gazileri ise minnetle anarak başlayan Oğuz, Türkiye'nin demokrasi yolculuğunun pek çok badireden geçerek bugünlere geldiğini söyledi. Millet iradesi dışındaki iktidar arayışlarının darbecileri her seferinde cesaretlendirdiğini vurgulayan Oğuz, darbeci zihniyetin eline geçirdiği devlet imkanlarını millet iradesine doğrultmaktan, meşruiyetini halktan alan seçilmiş iradeyi hedef almaktan geri durmadığını kaydetti. Bunun son örneğinin 15 Temmuz gecesi yaşandığının altını çizen Oğuz, "O gece sokaklara dökülen milyonlarca yiğit insanımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi, yapılan hainlikleri görmezden gelerek, bugün belki hala o gece yaşananlara 'senaryo, kontrollü darbe' deme gafletinde bulunanlar olabilir. O gece yaşananlar ne bir senaryo ne bir kontrollü darbeydi. O gece yaşananlar, yıllardır bu aziz vatan toprakları üzerinde sinsice plan yaparak, millet iradesinin üzerinde vesayet kurmak isteyenlerin, büyük Türkiye idealini yerle bir etmek isteyenlerin, dahili ve harici bedhahların, bu vatanın suyundan içen havasını soluyan ama iradesini 1 dolara satan FETÖ'cü hainlerin ve iş birlikçilerinin, canımıza, bayrağımıza, devletimize, demokrasimize kastettiği darbe kalkışmasından öte alçak bir işgal girişimiydi" diye konuştu.

"Selam olsun ölümü öldürenlere"

Ankara halkının darbenin önlenmesinde gösterdiği cesarete vurgu yapan Oğuz, "Milli Mücadele yıllarında da ülkesini yabancılara pazarlamak isteyen, mandacılık peşinde koşanlar vardı. Bu güzel Ankara'mız nasıl ki o günlerde Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki istiklal mücadelesine ev sahipliği yaptıysa, yine aynı ruhla 15 Temmuz gecesi de milli iradenin, istiklalimizin müdafaa edildiği şehir olmuştur. Selam olsun o gece millet iradesinin yanında saf tutanlara, selam olsun ölümü de öldürerek sokaklara dökülen ve darbeye darbe yapan kahramanlara. Yazıklar olsun, şerefli ordumuzun saflarına gizlenerek millete pusu kuran alçaklara, yazıklar olsun bizi biz yapan manevi değerlerimizin ardına gizlenerek şerefini 1 dolara satanlara ve iş birlikçilerine" diye konuştu.

"Türkiye geçilmedi, zafer milletin oldu"

15 Temmuz gecesi Türk milletinin kaderini derinden etkileyen pek çok olayın yaşandığını ifade eden Oğuz, "Ama hiç kuşkusuz o gecenin kırılma anı, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, aziz milletimizi demokrasiye sahip çıkmaya, meydanlara inmeye davet etmesi ve aziz milletimizin de bu çağrıya uyarak korkuyu, ölümü bir kenara bırakarak şehirlerin meydanlarına, havaalanlarına, 15 Temmuz Köprüsü'ne, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ve gecenin ilerleyen saatlerinde darbe teşebbüsünün komuta merkezi olduğu anlaşılan Akıncı Üssü'ne giderek gövdesini darbeci hainlere karşı siper etmesiydi. Meydanlara inen milyonlarca kahramanın, aziz şehitlerimizin, gazilerimizin sayesinde ve Allah'ın inayetiyle o gece Türkiye geçilmedi, zafer aziz milletimizin oldu" dedi.

"Demokrasi dışında iktidar arayanların sonu hüsrandır"

15 Temmuz'da yazılan destanın bu toprakları vatan kılan ruhun yeni bir zaferi olarak tarihin altın sayfalarındaki yerini aldığını belirten Oğuz, "O gece bir daha gördük ki, millet iradesi seçimlerle tecelli eder. İktidara geleni de iktidardan gideni de sandık belirler. Demokrasi dışı yollarla iktidar arayanların sonu hüsrandır. Millet iradesi dışında kendine meşruiyet zemini arayanların sonu hüsrandır" dedi.

Başkan Oğuz ayrıca, tüm Ankaralıları FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin komuta merkezi olan 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan (Akıncı Üssü) kalkarak sivil halkı, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan savaş uçaklarını engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan'da 12, 13, 14 ve 15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılmaya davet etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı