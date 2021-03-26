Son dakika haber: Kahramankazan'ın kadim lezzetleri kitap oluyor
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Son dakika haber: Kahramankazan'ın kadim lezzetleri kitap oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Kahramankazan'ın kadim lezzetleri kitap oluyor

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'nın kadim tarihe sahip ilçelerinden Kahramankazan'a özgü yemek ve tatlılar, yok olmaması ve gelecek kuşaklara aktarılması için kitap oluyor.

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Ankara'nın kadim tarihe sahip ilçelerinden Kahramankazan'a özgü yemek ve tatlılar, yok olmaması ve gelecek kuşaklara aktarılması için kitap oluyor. Kahramankazanlı kadınlar ilçenin en sevilen meşhur lezzetlerini hazırlanacak kitap için hazırladı. Yemek ve tatlıları tadan vatandaşlar tabiri caizse parmaklarını yedi.

Kahramankazan Belediyesi, Ankara İl Kültür Müdürlüğü tarafından hazırlanacak yöresel yemekler kitabında yer alacak olan ilçeye özgü lezzetleri tanıtmak için kolları sıvadı. Belediyenin davetini kırmayan Kahramankazanlı kadınlar, ilçenin leziz tatlarını hazırlamak için Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Birbirinden maharetli kadınlar, ilçeye özgü lezzetleri hazırlamak için büyük emek harcadı. Kadınlar bu kapsamda aralarında katı haside (pekmez tatlısı), pilav, kapama, öküz helvası, kavurma, höşmerim (sade, ballı, şekerli) ve AŞ çorbası gibi lezzetlerin de olduğu birbirinden güzel yemekleri hazırladı. Hazırlanacak kitapta, yapılan yemeklerin tarihi geçmişleri ile içinde yer alan malzemeler ve yapılış şekilleri yer alacak. Böylece Kahramankazan'ın kadim yemek ve tatlıları kitap sayesinde ölümsüzleşerek, gelecek nesillere de aktırılmış olacak.

Başkan Oğuz'dan davet var

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, böylesine anlamlı bir çalışmada yer aldıkları için mutluluk duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Eti, kavunu ve balıyla meşhur olan ilçelerinde, kendine özgü onlarca yemek ve tatlı bulunduğunu anlatan Oğuz, "Annelerimizin, bacılarımızın, ablalarımızın maharetli ellerinden yüz yıllardır hazırlanan bu yemekler kitap sayesinde gelecek kuşaklara da aktırılacak. Ayrıca kitabın dağıtıldığı bölgelerde de bu lezzetler bilinir hale gelecek. Başta Ankaralı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı bu lezzetleri tatmaları için Kahramankazanımıza davet ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Son dakika haber: Kahramankazan'ın kadim lezzetleri kitap oluyor
Son dakika haber: Kahramankazan'ın kadim lezzetleri kitap oluyor
Son dakika haber: Kahramankazan'ın kadim lezzetleri kitap oluyor
Son dakika haber: Kahramankazan'ın kadim lezzetleri kitap oluyor
Son dakika haber: Kahramankazan'ın kadim lezzetleri kitap oluyor
Son dakika haber: Kahramankazan'ın kadim lezzetleri kitap oluyor
Son dakika haber: Kahramankazan'ın kadim lezzetleri kitap oluyor
Son dakika haber: Kahramankazan'ın kadim lezzetleri kitap oluyor
Son dakika haber: Kahramankazan'ın kadim lezzetleri kitap oluyor
Son dakika haber: Kahramankazan'ın kadim lezzetleri kitap oluyor
Son dakika haber: Kahramankazan'ın kadim lezzetleri kitap oluyor
Son dakika haber: Kahramankazan'ın kadim lezzetleri kitap oluyor
Son dakika haber: Kahramankazan'ın kadim lezzetleri kitap oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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