Son dakika haberleri | Kahraman sağlık çalışanı babaların en zor "Babalar Günü" Son dakika haberine göre Adana'da Yüreğir Devlet Hastanesi'nde korona virüs hastalarının tedavi edildiği bölümde çalışan sağlık çalışanı babalar, evlatlarından ayrı geçirdikleri 'Babalar Günü'nün burukluğunu yaşıyor.

Adana'da Yüreğir Devlet Hastanesi'nde korona virüs hastalarının tedavi edildiği bölümde çalışan sağlık çalışanı babalar, evlatlarından ayrı geçirdikleri 'Babalar Günü'nün burukluğunu yaşıyor. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymayıp maske takmamaları konusunda üzülen sağlık çalışanı babalar, emeklerinin boşa gitmelerinden korktuklarını söyledi.

Türkiye'de 11 Mart tarihinde ilk korona virüs vakasının görülmesinin ardından ülke genelinde ilan edilen pandemi hastaneleri, çalışanlarıyla birlikte en üst düzeyde hizmet verdi. Bu hastanelerin birisi de Adana'da bulunan Yüreğir Devlet Hastanesi. Hastanede Covid-19 hastalarının tedavi edildiği bölümde çalışanlar, ailelerinden uzakta gece gündüz demeden hastaların şifa bulması için fedakarca görev yapıyor.

Her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü'nü ise sağlık çalışanı babalar bu sene evlatlarından ayrı geçiriyor. Yüreğir Devlet Hastanesi acil servis ve enfeksiyon hastalıkları bölümlerinde görev yapan sağlık çalışanı babalardan bazıları evlatlarını günlerdir göremezken bazı babalar ise eve gittiğinde evladına sarılamadan uzaktan onunla iletişim kuruyor. Babalar, evlatlarıyla görüntülü görüşerek ve onların fotoğraflarına bakarak özlem gideriyor.

Bu babalardan bir tanesi de enfeksiyon hastalıkları bölümünde görevli Dr. Suat Ali Doğan. Arda (11) ve Efe (6) isimli 2 evlat sahibi Dr. Doğan, evlatlarından uzakta görevini sürdürüyor. Dr. Doğan, oğlu Efe ile 'Babalar Günü'nün sabahında telefonda görüntülü görüştü ve oğlu babasının 'Babalar Günü'nü kutlayıp onun için yaptığı resmi gösterdi.

"Çok özverilerde bulunduk"

Evladından uzakta geçirdiği ilk 'Babalar Günü' olduğunu söyleyen Dr. Suat Ali Doğan, "Mart ayından bu yana hastalarımızın sağlığı için gece gündüz demeden çok yoğun şekilde çalıştık. Ben Nisan ayında sadece 2 gün eve gittim ve çocuklarım beni gördüğünde çok duygusal anlar yaşadık. Bu bizim kutsal görevimiz. Ailemizden, sosyal hayatımızdan, kendi sağlığımızdan çok özverilerde bulunduk" diye konuştu.

Son günlerde vatandaşların sosyal mesafe ve maske uyarılarına uymamasına üzülen Doğan, "Bizler bu özverilerde bulunurken vatandaşlarımızdan tek isteğimiz onların sosyal mesafeye uyması evde kalarak kendilerini izole etmeleri ve maske takılması konusunda daha duyarlı olmalarını isteriz. Eğer bunlar olursa biz bu pandemi sürecini çok daha rahat atlatacağız. Bu virüs çok bulaşıcı. Gençlerde bir hastalık bulgusu olmamakla beraber bizler yaşlılarımızı, çocuklarımızı ve alt hastalığı olanları korumak zorundayız. Genç bir hasta yaklaşık olarak 10 kişiye, o 10 kişide 100 kişiye bulaştıracak kadar riskli bir potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.

"Ayrı kalmak inanılmaz zor"

Yüreğir Devlet Hastanesi Acil Serviste görevli Melis (2) ve Mert (4) isimli 2 çocuk sahibi Dr. Fırat Serttepe ise geçen ay korona virüse yakalandı ve 14 gün boyunca izole olarak ailesinden uzakta tedavi gördü. Serttepe, evlatları şuanda bile az gördüğünü belirterek, "Acil serviste bir sürü hastaya baktım onlar bu kadar yormamıştı beni. Çocuklardan ayrı kalmak inanılmaz zor bir şey. Özlüyorsunuz. O ayrılığın uzun süreceğini hissediyorsunuz o kötü bir şey. Zor bir süreç. Kelimeler yetmiyor. Umarım hiçbir anne ve baba çocuklarından ayrı kalmaz. Tüm babaların 'Babalar Günü' kutlu olsun" dedi.

"Basit kurallara uyalım"

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Dr. Serttepe, "Lütfen herkes maskesini taksın, sosyal mesafeye uyup hijyenlerine dikkat etsinler. Burada ciddi bir emek harcanıyor ve lütfen o emekleri boşa çıkartmasınlar. Aileleriyle sağlıklı ve mutlu bir hayat geçirmek istiyorlarsa bu basit kurallara uyarlarsa seviniriz" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA